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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Глава МИД Литвы предложил создать фонд помощи пострадавшим от действий белорусских властей

Практические аспекты работы фонда можно выработать в ближайшем будущем, отметил Линас Линкявичюс

ТАСС, 13 августа. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в четверг предложил создать фонд помощи пострадавшим от действий властей в Белоруссии, где после состоявшихся 9 августа президентских выборов начались протестные акции.

"Учитывая, что народ Белоруссии страдает от репрессий, теряет работу и доход, я предлагаю создать фонд ЕС по поддержке жертв репрессий в Белоруссии", - написал он на своей странице в Twitter.

Министр уточнил, что практические аспекты работы фонда могут быть выработаны в ближайшем будущем.

Теги
БелоруссияЛитваПротесты в Белоруссии после выборов президента
Протесты в Белоруссии после выборов президента
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