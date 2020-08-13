Глава МИД Литвы предложил создать фонд помощи пострадавшим от действий белорусских властей

ТАСС, 13 августа. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в четверг предложил создать фонд помощи пострадавшим от действий властей в Белоруссии, где после состоявшихся 9 августа президентских выборов начались протестные акции.

"Учитывая, что народ Белоруссии страдает от репрессий, теряет работу и доход, я предлагаю создать фонд ЕС по поддержке жертв репрессий в Белоруссии", - написал он на своей странице в Twitter.

Министр уточнил, что практические аспекты работы фонда могут быть выработаны в ближайшем будущем.