Пострадавшие от засухи фермеры начали акцию протеста в Кишиневе

КИШИНЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Пострадавшие от сильной засухи фермеры Молдавии начали в Кишиневе акцию протеста с требованием к правительству увеличить поддержку сектора. Как передает корреспондент ТАСС, в четверг вечером в город въехали несколько десятков тракторов и другая сельхозтехника.

Фермеры прибывают в столицу с разных направлений, в пригороде они формируют колонны и в сопровождении полиции въезжают в город. По предварительным данным, демонстранты планируют собраться на одной из крупных городских магистралей, чтобы не мешать дорожному движению, и там еще раз озвучить свои требования.

По данным правительства, засуха, продолжавшаяся с сентября 2019 года по апрель 2020 года, больше всего сказалась на зерновых. Из 415 тыс. га посевов около 200 тыс. га пострадали более чем на 60%. Общий урон оценивается примерно в 900 млн леев (€45 млн).

В этой ситуации правительство одобрило компенсации фермерам в размере около 1 тыс. леев (€50) за гектар пострадавших сельхозугодий, а также другую помощь. В бюджете на эти цели запланировано около 350 млн леев (€17,5 млн), однако фермеры требуют увеличить выплаты в три раза. Также они настаивают на временном освобождении от налогов и обязательств по кредитам. Как заявил ранее премьер-министр республики Ион Кику, на выполнение этих требований в бюджете нет средств.

Демонстранты пока не планируют покидать Кишинев, где 16 августа анонсирована акция протеста оппозиционной Партии действия и солидарности Майи Санду. В республике до 31 августа действует режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения, запрещены мероприятия с участием более 50 человек. Организаторы заверяют, что придут в масках и будут соблюдать дистанцию.