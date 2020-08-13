В парламенте Белоруссии заявили, что Лукашенко поручил разобраться со всеми задержаниями

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний в ходе массовых протестов, проходящих в стране после воскресных выборов главы государства. Об этом, как сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram -канал "Пул Первого", заявила председатель верхней палаты парламента страны Наталья Кочанова.

"Нам не нужна драка. Не нужна война, - сказала она. - Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении".

По ее словам, уже на вечер четверга отпущены более 1 тыс. человек "под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям".

В четверг на ряде крупных белорусских предприятий, в том числе на заводах МАЗ и "БелАЗ", а также на Белорусской железной дороге, прошли митинги с требованием к властям отпустить задержанных в ходе акций протеста. В свою очередь, глава МВД Юрий Караев поручил выпустить из изоляторов попавших туда журналистов.