США ввели визовые ограничения против лиц, подрывающих усилия переходного кабмина Судана

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели 13 августа визовые ограничения против "множества лиц", подрывающих усилия переходного правительства Судана. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Госсекретарь вводит визовые ограничения <...> в отношении лиц, проживающих как в Судане, так и за его пределами, которые, как предполагается, несут ответственность, причастны, напрямую или косвенно связаны с подрывом усилий возглавляемого гражданскими лицами переходного правительства Судана по выполнению [условий] политического соглашения от 17 июля 2019 года и конституционной декларации от 17 августа 2019 года", - отметил шеф американской дипломатии.

"Это включает создание препятствий для работы гражданских министров, приостановку осуществления положений конституционной декларации, затягивание подготовки к разработке новой конституции и подготовки к выборам в 2022 году, а также коррупцию, злоупотребления, нарушения прав человека в Судане, что ослабляет власть возглавляемого гражданскими лицами переходного правительства", - перечислил Помпео.

Он не указал, против кого именно введены рестрикции, добавив лишь, что речь идет о сторонниках отстраненного от власти президента страны Омара аль-Башира. "Список этих лиц не является общедоступным. Однако любое заявление, которое они могут подать на поездку в США, будет рассматриваться в соответствии с установленными правилами", - добавил Помпео.

Как подчеркнул руководитель Госдепартамента, США поддерживают переходное правительство во главе с премьер-министром Абдаллой Хамдуком.

Обстановка в стране

В конце 2018 года на фоне сильнейшей инфляции, девальвации национальной валюты, стремительного роста цен на основные продукты питания, острого дефицита товаров в Судане начались массовые акции протеста, которые привели к военному перевороту 11 апреля 2019 года. Армия отстранила правившего 30 лет президента Омара аль-Башира, взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.

21 августа прошлого года после соглашения с ведущими оппозиционными силами в Судане начал действовать Суверенный совет в составе 11 военных и гражданских представителей, срок полномочий которого ограничен двумя годами. Новое переходное правительство приступило к работе 8 сентября, однако до сих пор большая часть положений политической сделки так и не была выполнена. В стране продолжает усугубляться экономический кризис, стремительными темпами растет инфляция и падает курс национальной валюты.