ХАМАС считает нормализацию Израиля и ОАЭ ударом по палестинскому делу

КАИР, 13 августа. /ТАСС/. Сделка между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) при участии США будет выгодна только израильтянам и станет ударом по делу палестинцев. Такое мнение выразил в четверг официальный представитель контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Фаузи Бархум.

"Соглашение между США, Израилем и ОАЭ опасно, оно дает бесплатный бонус израильской оккупации за ее преступления и беззаконие против палестинцев, - сказал он. - Мы осуждаем любую форму нормализации с оккупацией, считая такой шаг ударом в спину дела палестинцев. Лишь враг извлечет выгоду из нее, и это только подтолкнет его к совершению новых преступлений и нарушений против нашего народа и его святынь".

Влиятельная в Газе группировка "Исламский джихад" сравнила нормализацию отношений Израиля и ОАЭ с "капитуляцией и подчинением". "Она не изменит реалий конфликта, а, скорее, сделает оккупацию более террористической", - говорится в ее заявлении. В свою очередь член Центрального комитета ФАТХ Аббас Заки обвинил ОАЭ в отказе от "национального, религиозного и гуманитарного долга по отношению к делу Палестины". С похожими заявлениями выступило и большинство других палестинских фракций.

В четверг президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

Делегации Израиля и ОАЭ планируют в ближайшие недели провести встречу для подписания двусторонних соглашений, в том числе об инвестициях, туризме, прямых авиарейсах, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде, взаимном учреждении посольств, а также в других сферах.