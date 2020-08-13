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Палестино-израильский конфликт
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Власти Палестины назвали соглашение с Израилем предательством со стороны ОАЭ

Палестина призвала арабские государства не идти по стопам ОАЭ

КАИР, 13 августа. /ТАСС/. Палестинское руководство обвинило в четверг Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в предательстве в связи с достижением договоренностей о нормализации отношений с Израилем.

Как заявил официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна по итогам созванного Махмудом Аббасом экстренного заседания палестинского руководства, соглашение между ОАЭ и Израилем "о нормализации отношений при спонсорстве США является предательством [исламской святыни] Аль-Акса, Иерусалима и палестинского дела".

Палестина призвала арабские государства не идти по стопам ОАЭ. "Руководство Палестины предупреждает [арабских] братьев не подчиняться американскому давлению и идти по стопам Эмиратов", - сказал Набиль Абу Рудейна.

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ПалестинаОАЭПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, Махмуд
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