Байден заявил, что в случае победы на выборах выступит против аннексии палестинских земель

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что в случае победы на выборах главы государства будет выступать против аннексии Израилем палестинских территорий. Заявление наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии приводит в четверг агентство Reuters .

"Предложение ОАЭ о публичном признании израильского государства - это долгожданный, смелый и крайне необходимый политический жест", - отметил Байден.

"Аннексия [Израилем части Западного берега реки Иордан] нанесла бы сокрушительный удар по делу мира, и по этой причине я выступаю против нее сейчас и [буду придерживаться такой же позиции], став президентом", - заявил политик.