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Байден заявил, что в случае победы на выборах выступит против аннексии палестинских земель

Предложение ОАЭ о публичном признании израильского государства - это "долгожданный, смелый и крайне необходимый политический жест", отметил бывший вице-президент США

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что в случае победы на выборах главы государства будет выступать против аннексии Израилем палестинских территорий. Заявление наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии приводит в четверг агентство Reuters.

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"Предложение ОАЭ о публичном признании израильского государства - это долгожданный, смелый и крайне необходимый политический жест", - отметил Байден.

"Аннексия [Израилем части Западного берега реки Иордан] нанесла бы сокрушительный удар по делу мира, и по этой причине я выступаю против нее сейчас и [буду придерживаться такой же позиции], став президентом", - заявил политик.

Теги
СШАПалестинаОАЭПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020
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