В Иране считают, что США решают внутриполитические задачи, продлевая оружейное эмбарго

ТЕГЕРАН, 13 августа. /ТАСС/. Американское правительство, выступая за продление оружейного эмбарго в отношении Тегерана, стремится решить внутриполитические задачи. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении представительства Ирана при ООН.

"Проект резолюции США является грубым нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности и обусловлен внутренней политикой в Соединенных Штатах", - цитирует текст заявления телерадиовещательная корпорация IRIB. Также отмечается, что инициатива "не направлена на поддержание международных мира и стабильности".

По версии иранской стороны, "проект угрожает целостности, авторитету и доверию Совета Безопасности и ООН в целом, а также принципам многосторонности, верховенства закона и дипломатии".

В среду спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Соединенные Штаты в четверг передадут членам Совета Безопасности ООН юридический меморандум, в котором объяснят свою позицию относительно имеющихся у них прав в рамках резолюции СБ ООН 2231 по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана.

Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран, согласно ядерной сделке, истекает 18 октября 2020 года. Представители США неоднократно отмечали, что будут добиваться продления эмбарго, несмотря на свой выход из иранской сделки. В то же время опрошенные ТАСС дипломаты выразили сомнение в том, что резолюция наберет девять необходимых голосов, чтобы для ее блокирования понадобилось вето. В частности, на состоявшемся в июне заседании СБ ООН по Ирану выступившие с единой позицией Великобритания, Франция и Германия заявили о "неприемлемости односторонних предложений, ведущих к возобновлению санкции.