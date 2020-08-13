Замглавы МИД Ирана заявил, что соглашение ОАЭ с Израилем предает дело Палестины

ТЕГЕРАН, 13 августа. /ТАСС/. Соглашение Израиля и ОАЭ о нормализации двусторонних отношений не способствует миру в регионе предает дело Палестины. Об в четверг на своей странице в Twitter написал заместитель главы МИД Ирана по арабским и африканским странам Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Действия ОАЭ по нормализации отношений с Израилем не только не способствуют миру и безопасности [в регионе], но и потакают продолжению преступлений со стороны израильтян", - заявил он. Абдоллахиян добавил, что "поведению Абу-Даби нет оправданий, и это предательство дела Палестины".

В четверг президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.