Спецпредставитель США по Сирии выразил надежду на продолжение взаимодействия с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. США надеются продолжать взаимодействие с Россией в достижении урегулирования кризиса в Сирии. Об этом заявил в четверг спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в ходе брифинга, транслировавшегося из Госдепартамента США.

"Россия обладает очень большим влиянием в Сирии", - отметил он, подчеркнув, что США "ожидают продолжения взаимодействия с Россией в достижении урегулирования" в этой арабской стране. По его словам, США "не добиваются смены режима в Сирии, а добиваются изменения политики режима".

Затронув вопрос о предстоящем 24 августа заседании Конституционного комитета Сирии, Джеффри сообщил, что отправится в Женеву для встреч с представителями сирийской оппозиции. "Важно добиться урегулирования конфликта и продвигаться в направлении следующего этапа - проведения свободных и справедливых выборов", - заявил он, назвав, в частности, "хорошим признаком" то, что президент Сирии Башар Асад в своем недавнем выступлении упомянул о заседании Конституционного комитета. Если бы заседание комитета продолжалось "не дни, а недели", подчеркнул спецпредставитель США, то это стало бы доказательством того, что предпринимаются шаги к урегулированию конфликта в Сирии.

Конституционный комитет Сирии был сформирован в соответствии с резолюцией, принятой в январе 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога. В него вошли 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданского общества). Первое заседание комитета состоялось в Женеве 30 октября прошлого года. Созданная им редакционная группа из 45 человек провела в ноябре две сессии. Вторая сессия завершилась 29 ноября безрезультатно, так как не удалось согласовать повестку работы. После этого комитет не собирался из-за пандемии заболевания, вызванного коронавирусом.