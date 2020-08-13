Трамп пригрозил заблокировать выделение Почтовой службе дополнительной финансовой помощи

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригрозил заблокировать выделение Почтовой службе страны дополнительной финансовой помощи на период пандемии коронавирусной инфекции, чтобы не дать демократам преимуществ на выборах за счет голосования по почте. Об этом Трамп заявил в четверг в эфире телеканала Fox News .

"Теперь им [демократам] нужны эти средства, чтобы почтовые отделения работали и доставляли миллионы и миллионы избирательных бюллетеней", - отметил глава государства. "Им требуются две вещи - отделения почты и $3,5 млрд для проведения голосования по почте. Если им не дать эти две вещи, то тогда у них не будет универсального голосования по почте <...>", - пояснил Трамп.

Демократы, пользуясь большинством в нижней палате Конгресса, добились одобрения законопроекта, предусматривавшего ассигнования Почтовой службы в размере $25 млрд. $3,5 млрд из этой суммы предлагалось выделить для того, чтобы покрыть расходы на проведение голосования по почте. Республиканцы в конечном счете заблокировали этот законопроект и ведут переговоры с тем, чтобы внести в него изменения и включить в очередной пакет мер стимулирования американской экономики во время пандемии. Почтовая служба в июле договорилась о получении от Министерства финансов страны кредитной линии в $10 млрд.

Трамп уже неоднократно критиковал идею голосования по почте из-за непрозрачности этой процедуры и чрезмерно длительной обработки бюллетеней при таком сценарии. По словам американского лидера, из-за возможных нарушений при таком способе голосования выборы в ноябре могут стать самыми нечестными в истории.

Со своей стороны представители Демократической партии США считают, что в условиях пандемии коронавируса подобный вариант голосования - единственная возможность принять участие в выборах без риска заразиться на избирательных участках. В понедельник глава вашингтонской администрации заявил, что демократы вмешиваются в ход американских выборов, настаивая на проведении процедуры голосования по почте. 59-е выборы президента намечены на 3 ноября.