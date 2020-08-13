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Премьер Латвии считает невозможным проведение совместного с Белоруссией ЧМ-2021 по хоккею

Чемпионат мира 2021 года должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня

РИГА, 13 августа. /ТАСС/. Латвия в сложившейся политической ситуации не может проводить в 2021 году чемпионат мира по хоккею совместно с Белоруссией. Такое мнение выразил в четверг премьер-министр балтийской республики Кришьянис Кариньш.

"Я думаю, что события в Белоруссии резко меняют ситуацию, - сказал он телеканалу LTV7. - Сейчас я не вижу, как мы как страна можем устроить чемпионат [мира по хоккею] вместе с Белоруссией. Я уже попросил министерство образования и науки, которое отвечает и за спорт, связаться с Международной федерацией хоккея (IIHF), чтобы найти решение и понять, как мы правильнее всего можем поступить".

Чемпионат мира 2021 года должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. 12 августа вице-президент IIHF Калерво Куммола сообщил изданию Ilta-Sanomat, что поднял вопрос о смене места проведения турнира в связи с политическими протестами в Белоруссии. По словам Куммолы, президент IIHF Рене Фазель предложил посмотреть, какой ситуация в Белоруссии будет через две недели.

Теги
БелоруссияЛатвияФазель, РенеКариньш, Кришьянис
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