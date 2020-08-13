В США заявили, что ОАЭ и Израиль сами решат, где будет располагаться посольство

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Власти Израиля и ОАЭ сами договорятся, где именно - в Тель-Авиве или Иерусалиме - будет расположено посольство арабской страны. Об этом в четверг в ходе телефонного брифинга заявил старший советник президента США Джаред Кушнер.

"Они решат это. <...> Они будут работать вместе. Уверен, они найдут место и построят отличные посольства", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос одного из журналистов.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно совместному заявлению трех стран, помимо прочего, в ближайшее время делегации Израиля и ОАЭ планируют провести встречу для подписания двусторонних соглашений, в том числе о взаимном учреждении посольств.

Как заявил ранее госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Мухаммед Гаргаш, его страна не планирует открывать посольство в Иерусалиме до тех пор, пока не будет достигнуто палестино-израильское соглашение.

На данный момент из арабских государств только у Египта и Иордании установлены дипломатические отношения с Израилем и действуют посольства. В последние годы неоднократно в СМИ появлялась информация о сближении между Израилем и ОАЭ и осуществлявшихся контактах между двумя странами. ОАЭ, несмотря на отсутствие мирного договора с еврейским государством, в последние годы активно развивала коммерческие отношения с Израилем.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства. В 2018 году США официально признали Иерусалим израильской столицей и перенесли туда свое посольство, тем самым поддержав израильскую позицию в этом вопросе.