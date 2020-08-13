В Палестине заявили, что соглашение ОАЭ и Израиля противоречит решениям ЛАГ

КАИР, 13 августа. /ТАСС/. Нормализация отношений Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с Израилем противоречит всем решениям Лиги арабских государств (ЛАГ) и лишь откладывает оккупацию Израилем палестинских территорий, но не отменяет ее. Об этом заявил в четверг ТАСС представитель Палестины в ЛАГ Муханнад аль-Аклюк.

"Арабская мирная инициатива (принята в 2002 году - прим. ТАСС) предусматривает установление отношений между арабскими странами и Израилем, но только после прекращения оккупации захваченных в 1967 году палестинских земель, создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и справедливого решения проблемы беженцев, - сказал палестинский дипломат. - Заявление о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем противоречит всем решениям ЛАГ, принятым на уровне глав МИД и в ходе саммитов".

"И вот к чему мы пришли: вместо того, чтобы прописать полное окончание оккупации, они [ОАЭ и Израиль] договариваются о нормализации в обмен лишь на отсрочку аннексии, - подчеркнул дипломат. - Получается, что трехстороннее соглашение вступает в полное противоречие с официальной позицией арабов".

В четверг президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли договоренностей о полной нормализации двусторонних отношений. Это же следует из совместного заявления двух стран. Договоренности, в частности, предполагают приостановку Израилем принятия решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

Ранее сообщалось, что делегации Израиля и ОАЭ собираются в ближайшие недели провести встречу для заключения ряда двусторонних соглашений, в том числе об инвестициях, туризме, прямых авиарейсах, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде, взаимном учреждении посольств, а также в других сферах.

На данный момент из арабских государств только у Египта и Иордании установлены дипломатические отношения с Израилем и действуют посольства. В последние годы неоднократно в СМИ появлялась информация о сближении между Израилем и ОАЭ и осуществлявшихся контактах между двумя странами. ОАЭ, несмотря на отсутствие мирного договора с еврейским государством, в последние годы активно развивала коммерческие отношения с Израилем.