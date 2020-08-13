В Греции считают, что соглашение Израиля и ОАЭ укрепит безопасность в регионе

АФИНЫ, 13 августа. /ТАСС/. Соглашение Израиля и ОАЭ о нормализации двусторонних отношений укрепит безопасность и стабильность в регионе. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером заявлении греческого внешнеполитического ведомства.

"Мы горячо поздравляем правительства Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов с историческим соглашением о нормализации отношений между ними. Это соглашение между двумя близкими партнерами Греции, достигнутое при решающей и конструктивной поддержке Соединенных Штатов Америки, является победой дипломатии и важным шагом в укреплении безопасности и стабильности в регионе", - подчеркнули в греческом МИД.

В министерстве выразили надежду, что "этот крупный шаг станет одновременно краеугольным камнем для укрепления диалога и взаимопонимания между народами Ближнего Востока".

В четверг президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.