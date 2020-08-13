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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Белый дом подтвердил готовность Трампа вести переговоры с Ираном для заключения сделки

Смягчения санкций ради встречи не будет, указал при этом старший советник президента США Джаред Кушнер

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп готов вести переговоры с Ираном с целью заключения нового соглашения. Об этом сообщил в четверг старший советник главы государства Джаред Кушнер, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Белом доме.

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"Президент был предельно ясен. Он говорил, что не станет платить за встречу (смягчения санкций ради встречи не будет - прим. ТАСС). Он всегда рад поговорить с людьми. Поэтому он и является специалистом по заключению сделок", - сказал Кушнер.

На прошлой неделе Трамп заявил, что в случае переизбрания на новый срок он очень быстро достигнет соглашений с Ираном и КНДР. По его версии, "Иран очень хочет заключить соглашение" с США.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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