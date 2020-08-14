И.о. президента Боливии подписала закон о переносе выборов на 18 октября

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 августа. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес в четверг подписала одобренный парламентом закон, закрепляющий перенос президентских и парламентских выборов на 18 октября. Церемония транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

Согласно закону, 18 октября становится окончательной датой голосования, которое больше не может быть перенесено. Документ также предполагает уголовную ответственность для тех, кто может попытаться отложить выборы.

Экс-президент Боливии Эво Моралес, ушедший с поста главы государства на фоне протестов в ноябре прошлого года, приветствовал принятие документа. "Законодательная ассамблея приняла закон, фиксирующий проведение выборов в Боливии в определенный срок, который не может быть продлен, и защищающий от возможных уловок международными гарантиями, а главное - он предотвращает новые кровопролития", - написал Моралес в Twitter.

Ранее председатель Высшего избирательного суда (ВИС) Боливии Сальвадор Ромеро объявил, что инстанция, выполняющая функции центризбиркома, без согласования с парламентом приняла решение перенести выборы с 6 сентября на 18 октября из-за пандемии. Моралес и его сторонники называли решение незаконным, так как до этого законодательный орган принял закон о проведении голосования, изначально запланированного на 3 мая, до 6 сентября. В стране начались протесты, участники которых блокировали дороги. По словам временных властей, из-за перекрытий в больницах стали наблюдаться перебои с поставками медикаментов.

После переговоров с общественными движениями и профсоюзами, участвующими в протестах, а также с представителями кандидатов в президенты Ромеро объявил, что ВИС внесет на рассмотрение парламента законопроект, закрепляющий перенос даты.