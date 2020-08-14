Трамп ожидает, что ОАЭ и Израиль подпишут мирное соглашение в США в течение трех недель

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что подписание соглашения между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Израилем о полной нормализации двусторонних отношений состоится в Вашингтоне в течение трех недель. Об этом американский лидер заявил в четверг на пресс-конференции.

Трамп выразил признательность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну. "Я ожидаю, что приму их в Вашингтоне очень скоро для подписания соглашения. Я бы сказал, что мы, вероятно, сделаем это в течение следующих трех недель", - отметил президент США. По его мнению, палестинцы "в конечном счете" присоединятся к мирному плану, над которым работают США.