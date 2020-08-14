Трамп считает, что из-за голосования по почте в выборы в США могут вмешаться другие страны

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что предстоящие в ноябре президентские выборы в США будут уязвимы для вмешательства из-за рубежа, поскольку на них можно будет проголосовать по почте.

"Все говорят про Россию <...>, про Китай <...>, они говорят про все эти разные страны, которые приходят и управляют нашими выборами, что является ложью. О чем они не говорят, так это о вопросах, связанных <...> с бюллетенями, отправляемыми по почте <...> Россия, Китай, КНДР, Иран <...> могут перехватить эти бюллетени или напечатать подделки <...>. Рассылка бюллетеней по почте - это самый простой способ для страны вроде Китая, России, КНДР или Ирана [вмешаться в выборы]", - сказал американский лидер в четверг на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп уже неоднократно критиковал идею голосования по почте из-за непрозрачности данной процедуры и чрезмерно длительной обработки бюллетеней при таком сценарии. По словам американского лидера, из-за возможных нарушений при таком способе голосования выборы в ноябре могут стать самыми нечестными в истории.

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России в 2016 году. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес. Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".