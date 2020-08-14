Трамп рассматривает возможность лично выступить в зале Генассамблеи ООН во время сессии

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность лично выступить зале Генассамблеи ООН во время ее сентябрьской сессии вместо отправки видеообращения, как это планируют сделать остальные мировые лидеры. Об этом он заявил в четверг на брифинге для журналистов.

"Да, я думаю о том, чтобы напрямую отправиться в ООН, чтобы выступить с речью. Многие не смогут там быть из-за коронавируса, как вы знаете. Но я думаю, что это было бы уместно, и если я смогу это сделать, то я сделаю это напрямую", - сказал Трамп. Он отметил, что считает личное выступление своей "обязанностью как президента США".

Ему был задан вопрос, готов ли он выступать даже при пустом зале. "Зал не будет пустым, - ответил американский лидер. - В зале будут различные люди, представители стран". При этом он отметил, что количество участников, как он полагает, будет ограничено из санитарных соображений.

Ранее председатель 74-й сессии Генассамблеи ООН Тиджане Мохаммад Банде сообщил, что государства-члены приняли консолидированное решение о том, что вместо личных выступлений лидеров стран в сентябре в зале Генассамблеи будут показаны их видеообращения. В то же время официально представителям стран не запрещено приезжать в Нью-Йорк на неделю высокого уровня, но в здании штаб-квартиры ООН действуют строгие карантинные ограничения.