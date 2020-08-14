Трамп: вопрос о суверенитете Израиля над Западным берегом Иордана пока снят с повестки

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Вопрос о распространении суверенитета Израиля на Западный берег реки Иордан на данный момент снят с повестки. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Ему задали вопрос об аннексии Израилем частей Западного берега реки Иордан. "Сейчас это не обсуждается, снято с повестки, не могу говорить об этом в будущем. <...> Это обсуждалось. <...> Израиль согласился не делать этого. <...> Большая уступка со стороны Израиля, умная уступка со стороны Израиля", - ответил Трамп.

Присутствовавший на пресс-конференции посол США в Израиле Дэвид Фридман добавил: "Сейчас это не обсуждается, но это не значит, что это снято с повестки на постоянной основе".

В январе 2020 года после того, как Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обнародовал в Вашингтоне детали своего мирного плана, предполагающего аннексию израильтянами долины реки Иордан и поселений на Западном берегу, палестинская сторона отказалась от дальнейших контактов с американской администрацией. 3 августа Нетаньяху на закрытом заседании парламентской фракции возглавляемой им партии "Ликуд" заявил, что шаги Израиля по аннексии частей Западного берега зависят от поддержки Белого дома.

Коалиционное соглашение между "Ликуд" и партией "Кахоль-Лаван" министра обороны Бени Ганца и главы МИД Габи Ашкенази, на основе которого 17 мая было сформировано 35-е правительство еврейского государства, предоставляет главе кабмина право начать осуществлять шаги по аннексии частей Западного берега с 1 июля 2020 года. Нетаньяху ранее указывал, что не намерен переносить это мероприятие на более поздний срок, но в июле никаких демаршей не последовало.

В четверг Трамп в своем Twitter сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан.