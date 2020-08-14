CNN: Пентагон создает группу для расследования случаев наблюдения ВВС США за НЛО

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США формирует целевую группу для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), которые наблюдали американские военные летчики. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

По их сведениям, курировать проект будет первый заместитель министра обороны Дэвид Норквист. Официальное заявление о формировании такой группы последует через несколько дней, отмечает CNN. На более ранних этапах НЛО занимался отдел специальных расследований ВВС США. Телекомпания направила запрос в Пентагон с просьбой прокомментировать эту информацию, однако ответа пока не последовало.

В июне президент США Дональд Трамп пообещал подумать над вопросом снятия грифа секретности с материалов о неопознанных летающих объектах и так называемом розуэлльском инциденте, который произошел 4 июля 1947 года. На ранчо близ Розуэлла (штат Нью-Мексико) разбился воздушный шар, использовавшийся для регистрации звуковых волн от советских ядерных испытаний в рамках секретного проекта ВВС США "Могул". Военные скрыли происхождение обломков, что породило множество конспирологических теорий, широко растиражированных местными, а затем и национальными СМИ, о внеземном происхождении разбившегося неопознанного объекта.

В конце апреля Пентагон опубликовал видеозаписи ВМС США, где, как отмечалось в сообщении для прессы, запечатлены "воздушные явления", которые были охарактеризованы как неопознанные. Речь идет о кадрах, снятых экипажами американских боевых самолетов в ноябре 2004 года и январе 2015 года. Как говорилось в сообщении, ролики попали в интернет еще в 2007 и 2017 году, но тогда своего разрешения на их обнародование Минобороны не давало, хотя подлинность записей ВМС США впоследствии признали.

В конце 2017 года стало известно, что в Пентагоне действовала засекреченная программа сбора и анализа данных об "аномальных аэрокосмических угрозах". В 2007-2012 годы на нее было выделено $22 млн. На первых порах программа находилась в ведении Разведывательного управления Министерства обороны США.