СМИ: эмиссар США обсудит в Бейруте пограничные проблемы между Ливаном и Израилем

БЕЙРУТ, 14 августа. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл предпримет посредническую миссию по улаживанию пограничных разногласий между Ливаном и Израилем. Как сообщила газета The Daily Star, американский эмиссар обсудит в пятницу в Бейруте проект соглашения по демаркации морской границы между двумя странами.

Прибывший в четверг в Бейрут Хейл, который ранее занимал пост посла США в Ливане и хорошо знаком с местными политиками, проведет переговоры с президентом республики Мишелем Ауном и спикером парламента Набихом Берри. В программе визита встречи с лидерами ведущих ливанских партий и представителями гражданского общества.

Ливан отвергает израильские претензии на шельфовый блок 9 в Средиземном море, где, предположительно, имеются крупные запасы углеводородов. Речь идет об участке в 856 кв. км, каждая сторона считает его частью своей исключительной экономической зоны. Бейрут высказывает также замечания по поводу прохождения линии сухопутной границы в 13 точках, в том числе в порту Эн-Накура и Эдейсе, где израильтяне соорудили заградительную стену.

Замгоссекретаря США посетил в четверг квартал Джумейзи, который наиболее пострадал в результате взрыва 4 августа в морском порту Бейрута. Он заявил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) "вскоре присоединится к ливанским и международным экспертам с целью установления всех обстоятельств происшедшего взрыва". По словам Хейла, Соединенные Штаты "останутся верными своим обязательствам и помогут ливанцам оправиться от трагедии и наладить жизнь".

Касаясь политического кризиса в Ливане, вызванного уходом в отставку 10 августа камбина технократов, американский дипломат подчеркнул, что Вашингтон "готов поддержать ливанское правительство, которое будет действовать в соответствии с волей своих граждан".