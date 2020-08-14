В США заявили, что идея нормализации отношений Израиля и ОАЭ созрела за последние 6 недель

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Идея нормализации отношений Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Израиля обрела конкретное содержание в последние шесть недель. Об этом старший советник президента США Джаред Кушнер сообщил в четверг в эфире телеканала Fox News.

"Идея нормализации отношений [Израиля и ОАЭ] дала ростки за последние шесть недель в свете планов Израиля по распространению своего суверенитета. Премьер-министр [Израиля] Биньямин Нетаньяху произвел расчеты и пришел к заключению, что это [нормализация] будет отвечать интересам Израиля в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах", - информировал Кушнер.

Он считает, что израильский премьер поступил как "великие лидеры, которые убирают политику на второй план и принимают верные решения во имя укрепления страны и безопасности своих народов".

В четверг Трамп на своей странице в Twitter сообщил, что Израиль и ОАЭ достигли договоренностей о полной нормализации двусторонних отношений. Это же следует из совместного заявления двух стран. Договоренности, в частности, предполагают приостановку Израилем принятия решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

На данный момент из арабских государств только у Египта и Иордании установлены дипломатические отношения с Израилем и действуют посольства. В последние годы неоднократно в СМИ появлялась информация о сближении между Израилем и ОАЭ и осуществлявшихся контактах между двумя странами. ОАЭ, несмотря на отсутствие мирного договора с еврейским государством, в последние годы активно развивала коммерческие отношения с Израилем.