Сенаторы США призвали Госдеп ввести санкции против Турции за действия в Средиземноморье

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) и сенатор Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) призвали госсекретаря США Майкла Помпео вместе с ЕС ввести санкции против ключевых секторов экономики Турции за действия в Средиземном море. Текст соответствующего обращения распространили в четверг пресс-службы законодателей.

Менендес и Холлен подчеркнули необходимость вывода турецких кораблей из международных вод. "В преддверии вашей встречи с главой МИД Греции Никосом Дендиасом с глубокой обеспокоенностью направляем письмо в связи с провокационными действиями Турции в Восточном Средиземноморье. Турция направила военные корабли для сопровождения судна в исключительной экономической зоне Греции в целях нефтегазовой разведки, - говорится в тексте. - <...> Просим призвать Турцию вывести свои корабли и урегулировать вопрос в соответствии с международным правом".

"Призываем вас немедленно начать работу с ЕС по координации реакции на растущую провокационную и незаконную деятельность Турции, - обратились к Помпео законодатели. - <...> США и ЕС следует незамедлительно выработать план о всеобъемлющих совместных санкциях, которые бы касались ключевых секторов турецкой экономики, если Турция продолжит незаконные действия в Восточном Средиземноморье и откажется решать данные вопросы в беспристрастном международном суде".

Дендиас подписал 6 августа с главой египетского МИД Самехом Шукри соглашение о демаркации морских зон. По мнению Афин, данное соглашение закрепляет право греческих островов на морской шельф и исключительную экономическую зону (ИЭЗ). МИД Турции заявил, что Анкара не признает данный документ и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В ответ Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.

При этом Греция не признает подписанный в ноябре Анкарой с базирующимся в Триполи правительством меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. По оценке греческого МИД, этот документ лишает права на континентальный шельф и ИЭЗ греческие острова, находящиеся между Турцией и Ливией.