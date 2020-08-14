Сторонники Ассанжа сообщили о новом запросе генерального прокурора США о его экстрадиции

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Генеральный прокурор США Уильям Барр направил МВД Великобритании новый запрос об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом в четверг сообщили организаторы общественной кампании против передачи Ассанжа американским властям, назвав их действия намеренной попыткой затянуть рассмотрение дела австралийца в Великобритании.

"Генпрокурор США Уильям Барр направил новый запрос об экстрадиции Джулиана Ассанжа, который заменяет собой прежний. Ассанж был уведомлен об этом сегодня [в четверг], всего за три недели до намеченного на 7 сентября начала слушаний, в ходе которых дело об экстрадиции будет рассматриваться по существу <...> Учитывая, что новый запрос содержит те же 18 пунктов, грозящих 175 годами заключения, представляется, что этот шаг - часть более широкой пиар-стратегии и предпринят, чтобы принудительно затянуть слушания", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кампании Don't extradite Assange ("Не экстрадируйте Ассанжа"), начатой Wikileaks в Соединенном Королевстве для привлечения внимания к судьбе основателя организации.

По мнению сторонников австралийца, представив новое обвинительное заключение против Ассанжа, потребовавшее и нового запроса об экстрадиции, американские власти пытаются отложить рассмотрение дела с тем, чтобы оно состоялось уже после президентских выборов, которые должны пройти в США 3 ноября. В WikiLeaks предполагают, что в ходе слушаний могут быть озвучены факты, которые выставят президента США Дональда Трампа и его окружение в невыгодном свете во время предвыборной кампании.

Еще 27 июля адвокаты Ассанжа обратили внимание суда на вынесенное в конце июня Министерством юстиции США новое обвинительное заключение в отношении Ассанжа. Оно дополняет предыдущее обвинение, предъявленное австралийцу в мае 2019 года, но содержит все те же 18 пунктов. При этом, как подчеркивают в Минюсте США, в нем "расширен масштаб сговора, существовавшего вокруг предполагаемых взломов компьютеров, в которых ранее обвинялся Ассанж". Среди прочего ему теперь вменяется в вину то, что он якобы использовал хакеров из группировок LulzSec и Anonymous для получения секретных документов, которые публиковала WikiLeaks.

Последнее из запланированных процедурных слушаний по делу Ассанжа должно состояться 14 августа. Сентябрьские слушания, в ходе которых вопрос об экстрадиции продолжат рассматривать по существу, рассчитаны на три недели.

Дело Ассанжа

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, в 2012 году он нарушил условия освобождения под залог и попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где и находился непрерывно на протяжении почти семи последующих лет. В апреле прошлого года Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году. Ожидая решения суда, Ассанж, которому отказали в освобождении под залог, находится в тюрьме усиленного режима Белмарш, жалуясь на плохое состояние здоровья, редкие встречи с адвокатами и невозможность готовиться к судебным заседаниям.

В феврале в Королевском суде лондонского района Вулидж прошел первый этап слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа в США. Они должны были возобновиться 18 мая, однако дата была перенесена из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Американский Минюст обвиняет австралийца в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения.