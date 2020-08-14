Трамп заявил, что скорее всего объявит о согласии участвовать в выборах у Белого дома

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы объявить о своем согласии на выдвижение кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах главы государства, находясь на лужайке у Белого дома, а не в штате Пенсильвания. Об этом он сообщил в интервью журналистам газеты New York Post, опубликованном в четверг.

Трамп ранее отмечал, что может выступить с данным заявлением либо из Белого дома, либо в районе Геттисберга (штат Пенсильвания), где в 1863 году произошло одно из крупнейших сражений Гражданской войны в США. "Я, наверное, выступлю с речью будучи в Белом доме, поскольку это отличное место", - уточнил президент США в интервью. Он отметил, что это будет проще для служб безопасности и позволит сэкономить значительные средства. Трамп добавил, что, возможно, будет выступать "на одной из лужаек" у Белого дома из-за необходимости соблюдать нормы социального дистанцирования во время пандемии.

"Геттисберг имеет особое значение. Я что-нибудь сделаю там, возможно, что-то не для съезда", - сообщил американский лидер. По его словам, это, вероятно, произойдет "немного позже".

Трамп отметил, что на предстоящих в США президентских выборах, в частности, рассчитывает на победу в штате Нью-Йорк. Его жители в последние десятилетия на выборах главы государства неизменно поддерживали кандидатов от демократов. В последний раз в штате в 1984 году проголосовали за кандидата в президенты США от республиканцев. Им был Рональд Рейган.

По словам Трампа, на мнение избирателей в Нью-Йорке может повлиять рост преступности и повышение налогов. "То, что происходило в последние шесть месяцев, было безумием. Так что мы собираемся очень постараться, чтобы одержать победу в Нью-Йорке", - сказал он.

О съезде республиканцев

Республиканская партия США впервые в своей истории намерена провести предвыборный съезд, намеченный на 21-24 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), в закрытом для журналистов режиме. Из-за распространения коронавируса число делегатов сокращено с 2 550 до 336. Обычно съезды посещали десятки тысяч людей, среди которых были представители как американской, так и иностранной прессы.

В июле Трамп заявил, что отказался от проведения мероприятий в Джексонвилле (штат Флорида), поскольку не желает подавать согражданам плохой пример в условиях пандемии. В этом городе 25-27 августа должна была пройти вторая часть съезда республиканцев, во время которой ожидалось выступление хозяина Белого дома. Первая часть, как и планировалось, состоится в Шарлотте, где партия 24 августа официально выдвинет американского лидера своим кандидатом на пост президента на ноябрьских выборах.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Джозеф Байден.