Президент Литвы утверждает, что Лукашенко нельзя считать легитимным лидером Белоруссии

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа не считает, что Александра Лукашенко можно по-прежнему считать легитимным лидером Белоруссии. С таким утверждением глава литовского государства выступил в четверг в интервью британскому телеканалу Sky News .

"Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным [главой государства], поскольку в Белоруссии нет свободных демократических выборов", - утверждал он. Науседа также предупредил, что в отношении Минска "возможно применение санкций", если кризисную ситуацию, сложившуюся в стране после президентских выборов, не удастся разрешить мирным путем.

По версии президента Литвы, Россия "заинтересована в том, чтобы иметь государство-сателлит". "Если мы будем пассивно наблюдать за происходящим, Белоруссия, возможно, будет полностью интегрирована в состав России, - утверждал он. - Мы - не только Литва, но и весь Евросоюз - заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была стабильным, демократическим и суверенным государством".

В среду Науседа сообщил, что Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии. Он содержит три пункта: отказ властей страны от применения силы к протестующим по поводу результатов выборов 9 августа, освобождение задержанных и начало диалога с представителями гражданского общества. Платформой для диалога, по мнению Науседы, мог бы быть своего рода национальный примирительный совет, сформированный из представителей власти и гражданского общества.