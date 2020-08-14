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WSJ: США конфисковали груз с танкеров, доставлявших горючее из Ирана в Венесуэлу

Речь идет о танкерах Bella, Bering, Pandi и Luna

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Власти США конфисковали груз на борту четырех танкеров, которые должны были доставить горючее из Ирана в Венесуэлу. Об этом сообщила в четверг электронная версия американской газеты The Wall Street Journal.

По словам источников издания, речь идет о танкерах Bella, Bering, Pandi и Luna. Они ранее отправились из Ирана в Венесуэлу. Суд столичного округа Колумбия в начале июля удовлетворил просьбу американской прокуратуры наложить арест на эти суда.

По сведениям газеты, танкеры сейчас направляются в американский город Хьюстон (штат Техас). В публикации отмечается, что суда "были взяты под контроль без применения военной силы". Как подчеркивается в материале, это первый подобный случай.

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило со ссылкой на источники, что власти США угрожали введением санкций владельцам и капитанам судов, чтобы вынудить их передать груз. Он теперь "становится собственностью США", говорится в материале.

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