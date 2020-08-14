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Выборы президента США - 2020

СМИ: Трамп проголосует по почте на праймериз во Флориде

Ранее президент США неоднократно критиковал идею голосования по почте из-за непрозрачности данной процедуры и чрезмерно длительной обработки бюллетеней при таком сценарии

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья проголосуют по почте на праймериз во Флориде, которые состоятся 18 августа. Об этом сообщила в четверг газета USA Today.

Сам же Трамп весьма скептически относится к подобной форме волеизъявления, полагая, что это может дать преимущество демократам на выборах.

Президентская чета в среду подала заявление на получение бюллетеней. Бланки должны были быть доставлены в поместье Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, после чего документы окажутся в Вашингтоне. В бюллетене, в частности, обозначены кандидаты в окружную комиссию, законодательное собрание штата и в Конгресс.

Трамп уже неоднократно критиковал идею голосования по почте из-за непрозрачности данной процедуры и чрезмерно длительной обработки бюллетеней при таком сценарии. По словам американского лидера, из-за возможных нарушений при таком способе голосования выборы в ноябре могут стать самыми нечестными в истории.

Представители Демократической партии США считают, что в условиях пандемии подобный вариант голосования - единственная возможность принять участие в выборах без риска заразиться на избирательных участках. В понедельник глава вашингтонской администрации заявил, что демократы вмешиваются в ход американских выборов, настаивая на проведении процедуры голосования по почте.

59-е выборы президента намечены на 3 ноября.

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СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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