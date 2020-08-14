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AFP: власти Афганистана начали освобождение последней группы из 400 талибов

Власти Афганистана начали освобождение последней группы из 400 талибов - AFP.

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Афганистан
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