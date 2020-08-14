AFP: власти Афганистана начали освобождение последней группы из 400 талибов

Выборы президента США - 2020

СМИ: Трамп проголосует по почте на праймериз во Флориде

Ранее президент США неоднократно критиковал идею голосования по почте из-за непрозрачности данной процедуры и чрезмерно длительной обработки бюллетеней при таком сценарии

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