Премьер-министр Чехии считает, что в Белоруссии необходимо вновь провести выборы

ПРАГА, 14 августа. /ТАСС/. Президентские выборы должны вновь быть проведены в Белоруссии. С таким призывом выступил в четверг в Twitter премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Белорусы нуждаются в быстрой помощи от нас. [Президентские] выборы в Белоруссии должны быть проведены вновь. Они должны быть прозрачными и пройти в присутствии иностранных наблюдателей", - отметил он.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которая считалась его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.