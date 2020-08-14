Белорусская оппозиция призывает к продолжению протестов

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Один из лидеров белорусской оппозиции, не зарегистрированный ЦИК кандидатом в президенты политик Валерий Цепкало призвал в пятницу к продолжению протестных акций в республике. В Telegram-канале созданного им "Фронта национального спасения" он предлагает выходить на "мирные и массовые акции протеста днем, избегать провокации".

В качестве требований Цепкало выдвигает освобождение "всех политических и экономических заключенных", признание Светланы Тихановской "законно избранным и легитимным президентом". Он также призывает "назначить временное правительство и провести новые президентские выборы".

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которая считалась его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.