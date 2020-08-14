Адвокаты Бабарико подали генпрокурору жалобу на отказ в допуске в СИЗО к подзащитному

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Адвокаты не зарегистрированного кандидатом в президенты политика Виктора Бабарико подали генпрокурору Белоруссии жалобу в связи с тем, что их не пускают к подзащитному в СИЗО КГБ.

"Мы не видели подзащитного с 7 августа, - написал в пятницу в Facebook адвокат Дмитрий Лаевский. - Снова на имя генерального прокурора подана жалоба: требуем срочных мер по обеспечению прав, напоминаем про системность нарушений, обращаем внимание на обязанность устранить нарушения".

Юрист также подчеркнул, что такое положение вещей грубо нарушает права подзащитного и адвокатов. По словам Лаевского, генеральный прокурор имеет полномочия прекратить нарушения прав граждан.

11 июня Комитет госконтроля Белоруссии сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке, который почти 20 лет возглавлял выдвинувшийся на президентский пост на выборах Виктор Бабарико. Было возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Бабарико был задержан по подозрению в организации противоправной деятельности в банке. Вместе с ним в СИЗО КГБ был доставлен и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб. Всего по делу Белгазпромбанка арестовано около 30 человек.

Газпромбанку и ПАО "Газпром" принадлежит по 49,818% акций банка, российские акционеры назвали незаконными действия белорусских властей в отношении Белгазпромбанка.