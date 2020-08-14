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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Сейм Литвы на внеочередном заседании обсудит ситуацию в Белоруссии

Заседание назначено на 18 августа

ВИЛЬНЮС, 14 августа. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы проведет внеочередное заседание для обсуждения ситуации в соседней Белоруссии. Правление законодательного собрания в пятницу одобрило инициативу его проведения и назначило заседание на 18 августа.

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"Призываем заслушать на заседании представителей оппозиции и гражданского общества Белоруссии, обсудить и принять резолюцию о положении в соседней стране", - отметили инициаторы.

В проекте резолюции содержится призыв объявить президентские выборы 9 августа незаконными и говорится о необходимости провести в Белоруссии новые президентские и парламентские выборы. Документ призывает ЕС ввести санкции в отношении лиц, ответственных за применение силы к протестующим в белорусских городах, и требует освобождения задержанных. Резолюция поддерживает объявленный в среду президентом Гитанасом Науседой план Литвы, Латвии и Польши по разрешения кризиса в Белоруссии и приветствует готовность к посредничеству в организации диалога властей Белоруссии и представителей гражданского общества.

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БелоруссияЛитваПротесты в Белоруссии после выборов президента
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