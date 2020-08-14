Молдавия направила России запрос на получение вакцины от коронавируса

КИШИНЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Молдавия направила в РФ запрос на получение российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщил в пятницу президент республики Игорь Додон в ходе очередного выпуска передачи "Президент отвечает" в социальных сетях.

"Мы официально обратились к партнерам из Российской Федерации, чтобы, когда они решат начать экспорт этой вакцины и когда позволят международные нормы, эта вакцина поставлялась в Республику Молдова <…> Думаю, наши российские братья нам помогут. И условия будут нормальными, чтобы мы могли начать массовую вакцинацию граждан Республики Молдова", - сказал он.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне и июле. Он подготовлен на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве РФ, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.

На данный момент в Молдавии подтверждены свыше 28 тыс. случаев заражения коронавирусом (0,8% населения). До 31 августа в республике действует режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения, который с мая уже трижды продлевался. В этот период действует запрет на въезд в страну для иностранцев, а также на проведение массовых мероприятий, в закрытых общественных местах обязательно ношение масок.