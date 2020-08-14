СМИ: в Белоруссии отпустили двух задержанных украинских волонтеров

КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Правоохранители Белоруссии отпустили двух украинцев, задержанных во время акций протеста в Минске. Об этом сообщает в пятницу Белорусская ассоциации журналистов.

Речь идет о волонтерах благотворительной организации "Восток SOS" Константине Реуцком и Евгении Васильеве. Они находились в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске.

Ранее заместитель главы украинского МИД Евгений Енин сообщил, что с властями Белоруссии достигнута договоренность об освобождении одного украинца. По его словам, он должен выплатить штраф, после чего сможет вернуться домой. Енин также отметил, что всем задержанным украинским гражданам государство обеспечит правовую помощь.

Ранее МИД сообщил о четырех задержанных в Белоруссии украинцах.