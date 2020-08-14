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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Российские СМИ не допустили на объявленную Мининформом Белоруссии встречу с прессой

Ранее предполагалось, что на встрече сможет присутствовать любой журналист при предъявлении удостоверения редакции или аккредитации МИД
Здание министерства информации Белоруссии Hanna Zelenko/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons
Описание
Здание министерства информации Белоруссии
© Hanna Zelenko/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Министерство информации Белоруссии ограничило в пятницу присутствие СМИ на объявленной накануне встрече руководства ведомства и представителей МВД с журналистами по вопросам обеспечения их безопасности во время протестных акций. Российские СМИ отсутствуют в списке допущенных.

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Как передает корр. ТАСС, ранее предполагалось, что на встрече сможет присутствовать любой журналист при предъявлении удостоверения редакции или аккредитации МИД. Однако в пятницу выяснилось, что организаторы встречи в Доме прессы составили список примерно из десяти СМИ, среди которых в основном государственные издания и телеканалы.

В холле Дома прессы сейчас находятся около 30 журналистов различных изданий, которые желали принять участие в мероприятии.

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БелоруссияРоссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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