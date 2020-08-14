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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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В Белоруссии в статусе задержанных остаются 10 местных журналистов

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Около 10 белорусских журналистов остаются задержанными правоохранительными органами в ходе протестных акций.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Горецкий в пятницу на встрече с руководством Мининформа и представителем МВД Белоруссии.

"По-прежнему в разных регионах страны задержанными остаются 10 журналистов. Этот список опубликован на сайте БАЖ, который почему-то заблокирован", - сказал представитель ассоциации.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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