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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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Лукашенко опроверг слухи о том, что находится за границей

Он также предупредил о негативных последствиях забастовок на предприятиях в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Николай Петров/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/БелТА/ТАСС

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил в пятницу о том, что он "живой и не за границей". Заявление главы государства было сделано на совещании по работе строительной сферы.

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"Для начала: я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают - "президент покинул страну и находится за границей". Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли", - приводит слова президента агентство БелТА.

Он также предупредил о негативных последствиях забастовок на предприятиях страны.

Как говорится в сообщении агентства, таким образом глава государства на совещании по работе строительной отрасли прокомментировал попытки "раскачивания" трудовых коллективов в Белоруссии.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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