Лукашенко опроверг слухи о том, что находится за границей

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил в пятницу о том, что он "живой и не за границей". Заявление главы государства было сделано на совещании по работе строительной сферы.

"Для начала: я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают - "президент покинул страну и находится за границей". Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли", - приводит слова президента агентство БелТА.

Он также предупредил о негативных последствиях забастовок на предприятиях страны.

Как говорится в сообщении агентства, таким образом глава государства на совещании по работе строительной отрасли прокомментировал попытки "раскачивания" трудовых коллективов в Белоруссии.