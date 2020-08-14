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Протесты в Белоруссии после выборов президента

В МИД Украины заявили, что Зеленский не поедет в Белоруссию до стабилизации ситуации

Ранее президент республики Александр Лукашенко направил украинскому лидеру приглашение посетить Белоруссию в октябре

КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не планирует визит в Белоруссию до стабилизации ситуации с протестами в стране. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко направил Зеленскому приглашение посетить республику в октябре.

"Я думаю, что пока ситуация в Белоруссии не стабилизируется, было бы опрометчиво объявлять какие-то визиты. Сейчас главная задача - с минимальными потерями стабилизировать ситуацию в Белоруссии и наладить диалог между белорусской властью и обществом", - сказал Кулеба в эфире "Украинского радио".

Теги
БелоруссияУкраинаЗеленский, Владимир АлександровичПротесты в Белоруссии после выборов президента
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