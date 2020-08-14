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Протесты в Белоруссии после выборов президента

В Раде предложили обсудить в нормандском формате перенос из Минска переговоров по Донбассу

Депутат фракции Верховной рады "Европейская солидарность" Ирина Геращенко считает, что после протестов Минск больше не является подходящей для мирных переговоров площадкой

КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Украинские власти должны поднять вопрос о смене площадки переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция) и в рамках ОБСЕ. Такое предложение сделала в пятницу депутат фракции Верховной рады "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

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"Украинские власти обязаны поднять вопрос в ОБСЕ, в нормандском формате об изменении площадки для мирных переговоров", - написала она в Facebook. По мнению Геращенко, после протестов Минск больше не является подходящей для мирных переговоров площадкой.

Днем ранее полпред Украины в контактной группе, экс-президент страны Леонид Кравчук заявил, что Минск как переговорная площадка по Донбассу может быть заменен. По его словам, такое решение может быть принято из-за акций протестов, которые проходят в Белоруссии. Он отметил, что для организации переговорного процесса "можно взять нейтральное государство", например Швецию.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что протестные акции в Белоруссии пока не повлияют на работу контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заседание которой запланировано на 18 августа.

Несколько последних месяцев встречи участников Контактной группы, которые ранее проходили в Минске, в связи с пандемией коронавируса проходят в формате видеоконференции. Зеленский сообщил, что на ближайшей встрече украинскую делегацию будет возглавлять новый полпред Леонид Кравчук. В ходе переговоров планируется обсудить вопросы "продления режима тишины" на линии соприкосновения, а также обмена пленными. Среди других тем заседания - вопросы безопасности и разминирования, проинформировал украинский президент.

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