{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Белоруссии после выборов президента
Обновлено 

Тихановская призвала мэров городов Белоруссии организовать в выходные мирные акции

Она подчеркнула мирный характер проходящих в стране акций протеста
' Страна для жизни/YouTube'

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на прошедших 9 августа выборах Светлана Тихановская, выехавшая во вторник из республики в Литву, опубликовала новое видеообращение, в котором призвала власти страны остановить насилие и пойти на диалог с гражданами.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

"Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог", - заявила она в обращении, опубликованном на YouTube.

При этом она призвала мэров городов Белоруссии стать организаторами мирных акций в эти выходные. "Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе", - сказала она.

Тихановская подчеркнула мирный характер проходящих в стране акций протеста. "На улицах наших городов появляется много мирных акций - цепи солидарности женщин с цветами. Абсолютно невоинственные, они показывают всему миру, что мы, белорусы, открытые, честные люди и мы против насилия".

Теги
БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
Протесты в Белоруссии после выборов президента
Минское метро работает в обычном режиме
При этом несколько сотрудников метрополитена присоединились к акциям протеста
Читать полностью