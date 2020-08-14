В МИД Швейцарии заявили, что Минск заинтересован в освобождении задержанного швейцарца

ЖЕНЕВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Вопрос о скорейшем освобождении задержанного в Белоруссии швейцарца стал темой состоявшегося в пятницу телефонного разговора главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса и его белорусского коллеги Владимира Макея. Как заявил корреспонденту ТАСС официальный представитель швейцарского внешнеполитического ведомства Георг Фараго, стороны стремятся к тому, чтобы задержанный был выпущен на свободу как можно скорее.

"Что касается швейцарца, арестованного в рамках протестов в Беларуси, Федеральный департамент иностранных дел находится в контакте с белорусскими властями со вторника", - отметил Фараго. Он пояснил, что в этой связи в пятницу Кассис позвонил Макею, и в "ходе телефонного разговора обе стороны подчеркнули, что Швейцария и Беларусь стремятся к тому, чтобы задержанный швейцарец был освобожден как можно скорее". По словам официального представителя, "в настоящее время не может быть предоставлена дополнительная информация".

Как сообщил в четверг швейцарский информационный портал Swissinfo, во время акций протеста в Белоруссии был задержан 21-летний швейцарский спортсмен-борец, член сборной команды Швейцарии Танги Дарбелле. Он переехал в Минск в прошлом году, чтобы тренироваться, знакомиться с жизнью Белоруссии и учить русский язык. Дарбелле планировал оставаться в Белоруссии по меньшей мере в течение двух лет, пишет портал. Сообщается также, что у Дарбелле есть в Минске девушка, и она была вместе с ним в момент ареста. По ее словам, они "просто выходили поужинать, когда появились сотрудники органов правопорядка и стали задерживать обычных прохожих", пишет Swissinfo. Телеканал швейцарского телевидения RTS побеседовал с отцом Танги Дарбелле, который сообщил, что снимки и видео, снятые в тюрьме, позволили семье опознать спортсмена и подтвердить его личность.

МИД Швейцарии призвал во вторник власти Белоруссии освободить взятых под стражу участников демонстраций, проходящих в республике после выборов президента, а также не ограничивать доступ к интернету и другим средствам связи.

Как сообщили ранее в пятницу в МИД Белоруссии, Владимир Макей в ходе разговора со швейцарским коллегой высказал готовность Минска к диалогу с зарубежными партнерами по вопросам, связанным с прошедшими в Белоруссии выборами президента страны. "Была отмечена готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной компании и после ее завершения", - отметили в ведомстве.