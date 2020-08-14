Минское метро работает в обычном режиме

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Минское метро в пятницу работает в обычном режиме. Как смог удостовериться корреспондент ТАСС, никаких перебоев в работе столичной подземки не наблюдается.

Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

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Вместе с тем несколько десятков сотрудников минского метрополитена, свободные от рабочих смен, вышли днем на проспект Независимости, чтобы выразить свою поддержку акциям несогласия с результатами состоявшихся в воскресенье президентских выборов.

Ранее в белорусских соцсетях появились сообщения о забастовке работников метро в Минске.