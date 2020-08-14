В Германии призвали ЕС обсудить санкции против виновных в применении насилия в Белоруссии

БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель решительным образом осуждает применение силы против мирных демонстрантов в Белоруссии; правительство ФРГ потрясено сообщениями о жестоком обращении с задержанными и считает, что ЕС должен обсудить санкции против ответственных лиц за нарушения прав человека. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Я хотел бы от имени канцлера снова решительно осудить применение жестокого насилия против мирных демонстрантов", - сказал он. "Канцлер особенно осуждает, что тысячи были задержаны просто из-за их участия в мирных протестах, она потрясена сообщениями о том, что с ними жестоко обращались", - добавил Зайберт. По его словам, это, с точки зрения Берлина, "неприемлемо".

"Белоруссия должна немедленно и без предварительных условий освободить людей и обеспечить их право на собрания, выражение мнения и получение информации", - сказал он, указав на то, что "очень многие люди" вышли на улицы белорусских городов и сложили работу на предприятиях, "чтобы мирно заявить о своем политическом мнении". По его словам, это отражает недовольство и отчаяние граждан страны в связи с ситуацией и событиями вокруг президентских выборов.

"Правительство ФРГ поддерживает всех людей, которые мирно выражают свою волю, что в демократии является правом каждого отдельного человека. То, что сейчас это фундаментальное право в Белоруссии топчут ногами, неприемлемо", - продолжал Зайберт. "Германия обсудит сегодня в Совете ЕС события в Белоруссии. На наш взгляд, при этом нужно будет обсудить санкции против тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека", - отметил Зайберт.