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Трамп не уведомлял о возможности проведения саммита G7 после выборов в США

БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп официально не уведомлял власти ФРГ о возможности проведения саммита G7 после всеобщих выборов в США, которые намечены на ноябрь. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы, конечно, видели публичные заявления американского президента о возможной дате проведения после выборов. Но сегодня я не могу сообщить, есть ли конкретные предложения правительства США партнерам по G7 и произойдет ли это", - сказал Зайберт.

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