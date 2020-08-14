Сейм Польши призвал Европарламент, ЕК и Совет Европы поддержать протестующих в Белоруссии

ТАСС, 14 августа. Депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) обратились в пятницу к европейским политическим структурам с призывом поддержать протестующих в Белоруссии.

Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

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"Сейм Польши обращается к Европейскому парламенту, а также к Совету Европы и к Европейской комиссии с призывом принять решительные меры для поддержки белорусского гражданского общества", - говорится к обращении.

"Мы решительно осуждаем лишение граждан Белоруссии возможности участвовать в свободных и демократических выборах", - отмечается в заявлении польских парламентариев.

Сейм также предложил правительству Польши рассмотреть вопрос об организации гуманитарной помощи "жертвам преследований в Белоруссии" и обсудить возможность "быстрого приема политических беженцев из Белоруссии".