{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Белоруссии после выборов президента

Сейм Польши призвал Европарламент, ЕК и Совет Европы поддержать протестующих в Белоруссии

Депутаты нижней палаты парламента также предложили правительству Польши рассмотреть вопрос об организации гуманитарной помощи "жертвам преследований в Белоруссии" и обсудить возможность "быстрого приема политических беженцев"

ТАСС, 14 августа. Депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) обратились в пятницу к европейским политическим структурам с призывом поддержать протестующих в Белоруссии.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

"Сейм Польши обращается к Европейскому парламенту, а также к Совету Европы и к Европейской комиссии с призывом принять решительные меры для поддержки белорусского гражданского общества", - говорится к обращении.

"Мы решительно осуждаем лишение граждан Белоруссии возможности участвовать в свободных и демократических выборах", - отмечается в заявлении польских парламентариев.

Сейм также предложил правительству Польши рассмотреть вопрос об организации гуманитарной помощи "жертвам преследований в Белоруссии" и обсудить возможность "быстрого приема политических беженцев из Белоруссии".

Теги
БелоруссияПольшаПротесты в Белоруссии после выборов президента
Онлайн
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн
После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа по всей стране начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции
Читать полностью