Турция возложила ответственность за рост напряженности в Средиземном море на Грецию

АНКАРА, 14 августа. /ТАСС/. Ответственность за рост напряженности в Средиземном море лежит на Греции. С таким утверждением выступил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Швейцарии, трансляцию которой вело агентство Anadolu.

"Напряженность возросла, и ответственна за это Греция. Мы никогда не выступали за эскалацию, - подчеркнул глава МИД республики. - Любые попытки создать помехи нашему сейсмологическому судну Oruc Reis в Восточном Средиземноморье получат соответствующий ответ".

Кроме того, Чавушоглу заявил, что "Франция должна избегать шагов по эскалации напряженности" в Средиземном море.

В четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова ответить в случае нападения на ее сейсмологическое судно Oruc Reis, которое проводит геолого-разведочную работу в Средиземном море. "Если вы атакуете наше судно Oruc Reis в Восточном Средиземноморье, то заплатите за это высокую цену", - предупредил турецкий лидер. Между тем Эрдоган также сообщил, что "они уже получили [от Турции] первый ответ". Президент при этом не пояснил, о каком ответе идет речь и кому он был дан.

По утверждениям греческой газеты To Vima, турецкие СМИ написали, что в ходе инцидента турецкий военный корабль якобы нанес серьезное повреждение греческому фрегату, и тот ушел в ближайший порт. В свою очередь греческие источники утверждают, что ущерб был нанесен именно турецкому фрегату, а турецкие СМИ заявляют обратное чисто в пропагандистских целях.

Отношения между Грецией и Турцией обострились из-за объявленных намерений Анкары проводить разведку газа и нефти у греческих берегов в Эгейском море. Премьер-министр Греции направил 3 июня послания председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен "в связи с провокационным и незаконным поведением Турции в Восточном Средиземноморье, кульминацией которого стала публикация в правительственной газете Турции заявок государственной турецкой нефтяной компании (TPAO) на получение лицензии на поиски и добычу углеводородов". По данным греческих телеканалов, речь идет об участке греческого морского шельфа в районе между островами Кастелоризо, Родос и Крит в 6 морских милях от их побережья.