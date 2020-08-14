Глава МИД Литвы призвал ЕС показать властям Белоруссии допустимые границы и ввести санкции

БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс призвал коллег из ЕС показать руководству Белоруссии границы допустимого и ввести санкции против тех, кто несет ответственность за применение насилия в отношении демонстрантов.

Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

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Об этом он заявил в интервью германской газете Welt am Sonntag, выдержки из которого были опубликованы в пятницу.

"Нужны санкции, чтобы показать режиму в Белоруссии допустимые границы", - сказал Линкявичюс. Он назвал "скандалом" применение властями силы против собственного населения.

"ЕС должен теперь единодушно отреагировать. Мы достаточно долго ждали", - полагает глава МИД Литвы.