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Глава МИД Литвы призвал ЕС показать властям Белоруссии допустимые границы и ввести санкции

Линас Линкявичюс назвал "скандалом" применение властями силы против собственного населения

БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс призвал коллег из ЕС показать руководству Белоруссии границы допустимого и ввести санкции против тех, кто несет ответственность за применение насилия в отношении демонстрантов.

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Об этом он заявил в интервью германской газете Welt am Sonntag, выдержки из которого были опубликованы в пятницу.

"Нужны санкции, чтобы показать режиму в Белоруссии допустимые границы", - сказал Линкявичюс. Он назвал "скандалом" применение властями силы против собственного населения.

"ЕС должен теперь единодушно отреагировать. Мы достаточно долго ждали", - полагает глава МИД Литвы.

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